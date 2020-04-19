В Италии разработали протокол возрождения футбола

Федерация футбола Италии под руководством ее президента Габриэле Гравины и медицинская комиссия, входящая в нее, вместе со специально приглашенными специалистами в области эпидемиологии, разработали поэтапный протокол, представленный министру спорта Винченцо Спадафоре, согласно которому должно проходить возрождение футбола в стране, за который (или против которого) в среду, 22 апреля, проголосуют в режиме видеоконференции представители всех лиг Италии — сообщает Campionando.it.
Протокол насчитывает 8 пунктов:
- 1. Все тренировочные базы и места, где будут работать команды, подвергнутся тщательной дезинфекции.
- 2. Все игроки, тренеры и обслуживающий персонал команд 4 мая проходят тесты на коронавирус.
- 3. Игроков делят на три группы для прохождения тестов на физподготовку.
- 4. Игроки, тренеры и обслуживающий персонал живут в изоляции на базе. В случае их отсутствия (отсутствия на тренировочных базах мест, предусмотренных для постоянного проживание) — в местах, заранее для этого определенных и прошедших дезинфекцию.
- 5. Тренировки начинаются с индивидуальных занятий или занятий в маленьких группах с соблюдением необходимых дистанций.
- 6. Переход к обычным тренировкам в общей группе.
- 7. Игроки, тренеры и обслуживающий персонал проходят тестирование каждые 72-96 часов, и в случае положительного теста инфицированного изолируют.
- 8. Протокол перехода от тренировок к матчам будет разработан позже.
По большому счету, в среду, 22 апреля, решится судьба сезона-2019/20 в Италии.