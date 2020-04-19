В Италии разработали протокол возрождения футбола

Новости спорта:В среду, 22 апреля, представители министерства спорта, федерации футбола и руководства лиг проголосуют за поэтапное возвращение к сезону.

Федерация футбола Италии под руководством ее президента Габриэле Гравины и медицинская комиссия, входящая в нее, вместе со специально приглашенными специалистами в области эпидемиологии, разработали поэтапный протокол, представленный министру спорта Винченцо Спадафоре, согласно которому должно проходить возрождение футбола в стране, за который (или против которого) в среду, 22 апреля, проголосуют в режиме видеоконференции представители всех лиг Италии — сообщает Campionando.it.

Протокол насчитывает 8 пунктов:

1. Все тренировочные базы и места, где будут работать команды, подвергнутся тщательной дезинфекции.

2. Все игроки, тренеры и обслуживающий персонал команд 4 мая проходят тесты на коронавирус.

3. Игроков делят на три группы для прохождения тестов на физподготовку.

4. Игроки, тренеры и обслуживающий персонал живут в изоляции на базе. В случае их отсутствия (отсутствия на тренировочных базах мест, предусмотренных для постоянного проживание) — в местах, заранее для этого определенных и прошедших дезинфекцию.

5. Тренировки начинаются с индивидуальных занятий или занятий в маленьких группах с соблюдением необходимых дистанций.

6. Переход к обычным тренировкам в общей группе.

7. Игроки, тренеры и обслуживающий персонал проходят тестирование каждые 72-96 часов, и в случае положительного теста инфицированного изолируют.

8. Протокол перехода от тренировок к матчам будет разработан позже.

По большому счету, в среду, 22 апреля, решится судьба сезона-2019/20 в Италии.