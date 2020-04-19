Клуб первой лиги помог медикам Хмельницкой и Тернопольской области

Новости спорта:Медицинские учреждения получили аппараты ИВЛ, медикаменты и средства гигиены.

Клуб первой лиги "Агробизнес" (Волочиск) передал четырем медучреждениям Хмельницкой и Тернопольской области необходимую помощь в борьбе с коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.

Тернопольская областная клиническая психоневрологическая больница и Волочиская центральная районная больница получили по аппарату искусственной вентиляции легких.

"Центру первичной медико-санитарной помощи" Волочиского городского совета передали защитные комбинезоны, респираторы, пирометры, бактерицидные лампы и бактерицидные облучатели, хирургические халаты, средства дезинфекции.

Подволочиская центральная районная больница получила сантехнику, холодильник и водонагреватель. Волочискому РО Национальной полиции Украины предоставлено топливо и пирометры.

Напомним, в середине марта бессрочно приостановили все футбольные соревнования в Украине из-за пандемии коронавируса. Украинская ассоциация футбола не рассматривает вариант с досрочным завершением сезона. "Агробизнес" пошел на вынужденный перерыв на 6 месте первой лиги.