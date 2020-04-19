Руни сравнил Месси и Роналду

Новости спорта:Уэйн Руни считает Лионеля Месси лучшим футболистом планеты.

Нападающий "Дерби Каунти" Уэйн Руни поделился мнением о форварде "Барселоны" Лионеле Месси и нападающем "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Когда мы только начинали играть вместе, Роналду не был так сосредоточен на голах. Но было видно: всё, чего он хотел, это стать лучшим игроком в мире. Он постоянно тренировался, и это принесло результаты. Криштиану стал невероятным бомбардиром. Возможно, они с Месси — два лучших футболиста в истории.

Но, несмотря на дружбу с Роналду, выбрал бы Месси. По той же причине, почему я любил смотреть на игру Хави и Скоулза: в его игре есть то, чего нет у других. Речь идёт о самообладании. Не могу припомнить, чтобы Месси забивал гол после удара со всей силы. Свои мячи он просто закатывает, и это выглядит так легко.

Роналду безжалостен на поле, он убийца. Но Месси будет пытать тебя, прежде чем убьёт. В случае с Месси складывается впечатление, что он получает большее удовольствие от игры", — приводит слова Руни The Times.