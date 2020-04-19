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Игроки и тренерский штаб Ромы отказались от зарплаты на четыре месяца

Игроки и тренерский штаб Ромы отказались от зарплаты на четыре месяца
18:48 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Исполнительный директор Ромы Гвидо Фиенга поблагодарил футболистов и тренеров за благородный жест.

Игроки первой команды Ромы, а также тренер Паулу Фонсека и его штаб приняли решение помочь клубу пережить экономический кризис, связанный с пандемией коронавируса, отказавшись от зарплат, за что заслужили слова благодарности от Гвидо Фиенги.

"Мы всегда говорили о том, что Рома — это единая семья, – цитирует исполнительного директора официальный сайт клуба. – И решение отказаться от зарплат на четыре месяца стало подтверждением этому. Этот благородный жест поможет сохранить зарплату работникам клуба. Я горжусь командой и ее тренерским штабом!"

Три недели назад игроки Ювентуса также отказались от зарплаты за четыре месяца, чтобы помочь клубу.

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Ранее сообщалось, что Рома начала обеспечивать пожилых жителей итальянской столицы продуктами питания и лекарствами.

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ФК Рома, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
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