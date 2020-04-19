Манчини: Футбол может стать для Италии лекарством от коронавирусом

Новости спорта:Тренер сборной Италии Роберто Манчини поддержал возобновление футбольных турниров в стране.

По мнению Роберто Манчини, возобновление футбола позволит итальянцам смягчить депрессию, в которой оказалось большинство населения в связи с пандемией COVID-19.

"Я надеюсь, что в скором времени COVID-19 останется только в наших кошмарных воспоминаниях, – цитирует тренера "скуадры адзурры" Corriere dello Sport. – Люди уже устали от депрессии, в которой они оказались в связи с прекращением нормальной жизни, закрытием бизнеса и, естественно, отсутствия футбола. Поэтому сейчас очень нужны положительные эмоции, которые могут стать настоящим лекарством от болезни".

Также Манчини не согласился с президентом Брешии Массимо Челлино, категорически отказавшимся возобновлять выступления его команды: "На мой взгляд, то, что футбол является контактным видом спорта, не делает его опасным для заражения. Если четко придерживаться протокола и исключить возможность выхода на поле инфицированных футболистов, то никакой угрозы не будет. Давайте начнем играть, и вы увидите, как благотворно это скажется на всей стране".

Ранее сообщалось, что вопрос возобновления сезона-2019/20 будет решаться в среду, 22 апреля.