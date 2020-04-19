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Судьбу футбольного сезона в Испании решат 25 апреля

Судьбу футбольного сезона в Испании решат 25 апреля
20:12 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:В субботу, 25 апреля, состоится встреча руководителей правительства Испании, федерации футбола и Ла Лиги.

Президент Национального спортивного совета Испании Ирен Лосано, президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес и президент Ла Лиги Хавьер Тебас в субботу, 25 апреля, проведут совещание, на котором обсудят перспективы возобновления футбольных турниров.

Как сообщает Marca, соглашение о том, что сезон-2019/20 следует завершить, уже достигнуто в принципе, осталось согласовать лишь детали. Впрочем, на решение может повлиять изменение эпидемиологической ситуации в стране.

На момент публикации материала в Испании было зафиксировано 195 944 случая заражения коронавирусом, 20 453 летальных исхода и 77 357 выздоровлений.

В Италии разработали протокол возрождения футбола

Ранее сообщалось, что в Италии решение о возобновлении сезона-2019/20 будет принято в среду, 22 апреля.

Сейчас в Италии 175 925 случаев заражения, 44 927 выздоровевших и 23 227 умерших от COVID-19.

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Испания, Футбол, Примера, Новости футбола, Коронавирус, Covid-19.
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