Судьбу футбольного сезона в Испании решат 25 апреля

Новости спорта:В субботу, 25 апреля, состоится встреча руководителей правительства Испании, федерации футбола и Ла Лиги.

Президент Национального спортивного совета Испании Ирен Лосано, президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес и президент Ла Лиги Хавьер Тебас в субботу, 25 апреля, проведут совещание, на котором обсудят перспективы возобновления футбольных турниров.

Как сообщает Marca, соглашение о том, что сезон-2019/20 следует завершить, уже достигнуто в принципе, осталось согласовать лишь детали. Впрочем, на решение может повлиять изменение эпидемиологической ситуации в стране.

На момент публикации материала в Испании было зафиксировано 195 944 случая заражения коронавирусом, 20 453 летальных исхода и 77 357 выздоровлений.

Ранее сообщалось, что в Италии решение о возобновлении сезона-2019/20 будет принято в среду, 22 апреля.

Сейчас в Италии 175 925 случаев заражения, 44 927 выздоровевших и 23 227 умерших от COVID-19.