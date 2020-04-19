Анри, Зидан, Мбаппе — в символической сборной Франции всех времен

Девять игроков представляли французскую национальную команду на победных чемпионате мира 1998 года и Евро-2000. Единственным действующим игроком в сборной является нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, который стал чемпионом мира в 2018 году. Также в состав был включён чемпион Европы 1984 года Мишель Платини.
Тренером символической сборной Франции назван нынешний наставник команды Дидье Дешам.
Состав команды от L’Equipe выглядит так:
вратарь: Фабьен Бартез;
защитники: Биксант Лизаразю, Марсель Десайи, Лоран Блан, Лилиан Тюрам;
полузащитники: Патрик Виейра, Дидье Дешам, Мишель Платини;
нападающий: Зинедин Зидан, Тьерри Анри. Килиан Мбаппе