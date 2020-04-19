Анри, Зидан, Мбаппе — в символической сборной Франции всех времен

Новости спорта:Издание L’Equipe опубликовало состав символической сборной Франции всех времён.

Девять игроков представляли французскую национальную команду на победных чемпионате мира 1998 года и Евро-2000. Единственным действующим игроком в сборной является нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, который стал чемпионом мира в 2018 году. Также в состав был включён чемпион Европы 1984 года Мишель Платини.

Тренером символической сборной Франции назван нынешний наставник команды Дидье Дешам.

Состав команды от L’Equipe выглядит так:

вратарь: Фабьен Бартез;

защитники: Биксант Лизаразю, Марсель Десайи, Лоран Блан, Лилиан Тюрам;

полузащитники: Патрик Виейра, Дидье Дешам, Мишель Платини;

нападающий: Зинедин Зидан, Тьерри Анри. Килиан Мбаппе