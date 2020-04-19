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Фигу: Реал должен был купить Холанда раньше Боруссии

Фигу: Реал должен был купить Холанда раньше Боруссии
22:29 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Луиш Фигу прокомментировал трансферную политику Реала.

Бывший игрок "Реала" Луиш Фигу выразил мнение, что "Королевский клуб" должен был опередить дортмундскую "Боруссию" в борьбе за норвежского нападающего Эрлинга Холанда.

"Реал" должен быть купить Холанда раньше "Боруссии". Он забивает много голов и создан творить великие дела. "Реал" должен был действовать раньше. Это вопрос к селекционной службе", — приводит слова Фигу El Espanol со ссылкой на Movistar+.

Холанд перешёл в "Боруссию" в январе 2020 года из "Ред Булл Зальцбург". Сумма трансфера составила € 20 млн. В нынешнем сезоне 19-летний норвежский форвард принял участие в восьми матчах чемпионата Германии (пять — в основном составе), в которых стал автором девяти голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что ФК "Ухань" вернулся в родной город.

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Футбол, Луиш Фигу, Новости футбола, Эрлинг Холанд.
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