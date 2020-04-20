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Саблич удивил, назвав лучшего тренера Динамо

Саблич удивил, назвав лучшего тренера Динамо
09:52 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Динамо

Новости спорта:Горан играл больше всего под руководством Сабо и Семина, однако он не считает их наиболее комфортными.

Экс-защитник киевского Динамо Горан Саблич высказался касательно тренеров столичного клуба, с которыми ему посчастливилось поработать.

"Ничего не могу сказать плохого ни о ком из тренеров, которых я застал в Динамо. У Михайличенко, Демьяненко, Сабо, Буряка была динамовская философия, а вот у Семина и Газзаева был другой подход к футболу.

Больше всего я играл под руководством Сабо и Семина, но это не означает, что именно эти тренеры были наиболее комфортные для меня.

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Количество игрового времени, которое я проводил на поле, всегда зависело от моего физического состояния и игровой формы. Плюс всегда присутствовала здоровая конкуренция", - приводит слова футболиста официальный сайт клуба.

Отметим, что центральный защитник защищал ряды "бело-синих" с 2002 по 2010 год, однако за это время провел 54 поединка, забил 3 гола и отдал один результативный пас.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Горан Саблич.
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