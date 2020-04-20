ПСЖ нужна звезда Лацио

Новости спорта:ПСЖ интересуется защитником Лацио Марушичем.

Черногорский защитник Лацио Адам Марушич вошел в сферу интересов лидера чемпионата Франции ПСЖ.

Спортивный директор парижан Леонардо продолжает следить за 27-летним игроком, трансферная стоимость которого составляет около 20 миллионов евро.

Срок контракта Марушича с Лацио истекает в 2022 году. Римляне в случае перепродажи игрока заработают более 10 миллионов, ведь они купили черногорца в 2017 году из бельгийского Остенде за 5,5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Марушича 10 матчей во всех турнирах за Лацио, в которых он забил 2 гола.

ПСЖ лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, а Лацио занимает вторую строчку в Серии А. Чемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса.