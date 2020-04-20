Ювентус согласовал первый летний трансфер

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Представители Ювентуса приняли условия отца Федерико Кьезы по поводу контракта игрока, однако руководство Фиорентины хотело бы продать игрока в Интер или МЮ.

Отец Федерико Кьезы и бывший форвард сборной Италии Энрико Кьеза потребовал 5 миллионов евро за сезон для сын, на что туринцы готовы пойти.

В то же время, владелец Фиорентины Рокко Коммиссо может не удержаться и согласиться на продажу игрока в Ювентус за 60 миллионов евро

В нынешнем сезоне Кьеза забил 7 мячей и отдал 5 результативных передач в 26 матчах за флорентийскую команду.

Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта из-за пандемии коронавируса COVID-19. Команды могут возобновить тренировки 4 мая.