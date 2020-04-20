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Барселона намерена распрощаться с резервистом Тер Штегана

Барселона намерена распрощаться с резервистом Тер Штегана
12:41 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Бразильский вратарь Нето близок к возвращению в Валенсию.

Бразильский вратарь Барселоны Нето вскоре может покинуть клуб. Руководство каталонцев намерено расстаться с игроком в ближайшее трансферное окно.

Нето не устраивает роль дублера Марка-Андре тер Штегена в стане Блаугранас, из-за чего 30-летний кипер хочет вернуться в Валенсию, где играл ранее в течение двух лет.

Летучие мыши вскоре будут искать нового вратаря, а кандидатура Нето может идеально подойти для Валенсии. Барселона хочет выручить за кипера 20-25 миллионов евро.

Ювентус согласовал первый летний трансфер

Нето начал карьеру в бразильском Атлетико Паранаэнсе, после чего до переезда в Испанию также выступал за Фиорентину и Ювентус. Он перешел в Барселону летом прошлого года.

В нынешнем сезоне бразилец поучаствовал лишь в четырех матчах Барселоны во всех турнирах (1 — в Ла Лиге), пропустив 7 голов.

Чемпионат Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса. Его планируют доиграть.

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ФК Барселона, ФК Валенсия, Футбол, Примера, Ньето, Новости футбола.
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