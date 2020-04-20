Названа ориентировочная дата возобновления Примеры

Новости спорта:Тренировки планируют начать 4 или 11 мая, а сезон - 6 июня.

Капитаны команд Ла Лиги в общем чате получили сообщение от Ассоциации испанских футболистов о том, что сезон в Испании планируют возобновить 6 июня, сообщает источник в Marca. Чемпионат намерены завершить до 30 июля.

Также сообщается, что тренировки планируют возобновить 4 или 11 мая. Все сроки согласованы с испанским Департаментом здравоохранения.

В течении нескольких следующих дней Высший спортивный совет Испании должен рассмотреть окончательный вариант рестарта сезона. Планируется возобновление занятий сразу по окончанию режима чрезвычайной ситуации, который продлен в Испании до 10 мая.

Ранее сообщалось, что на встрече руководителя Ла Лиги Хавьера Тебаса, президента Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса, а также главы Высшего спортивного совета Ирена Лосано было принято решение доиграть сезон.

Ла Лига рассматривала даты 28 мая, 6 июня и 28 июня для возобновления матчей. Для футболистов предусматривали проведение трех тестов на коронавирус, прежде чем допустить к матчам. При этом главный тренер Барселоны Кике Сетьен назвал план Ла Лиги по возвращению к игре «нерабочим».