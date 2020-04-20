Экс-президент Барселоны: Я бы вернул Неймара ради Месси

Новости спорта:Сандро Росель считает, что Месси достоен играть с лучшими.

Бывший президент Барселоны Сандро Росель назвал Лионеля Месси лучшим игроком в истории, а также заявил, что вернулся бы Неймара, чтобы Месси играл в одной команде с лучшими футболистами.

"Месси, который сам лучший игрок в истории и очень умен, хочет играть с лучшими футболистами мира в одной команде, чтобы побеждать. Поэтому он хочет возвращения Неймара.

Вернул ли я бы Неймара? Да, безусловно. Со спортивной точки зрения.

У него уникальный футбольный врожденный талант и личная аура с большой коммерческой ценностью", - приводит слова Роселя Mundo Deportivo.