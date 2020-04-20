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Экс-президент Барселоны: Я бы вернул Неймара ради Месси

Экс-президент Барселоны: Я бы вернул Неймара ради Месси
12:57 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Сандро Росель считает, что Месси достоен играть с лучшими.

Бывший президент Барселоны Сандро Росель назвал Лионеля Месси лучшим игроком в истории, а также заявил, что вернулся бы Неймара, чтобы Месси играл в одной команде с лучшими футболистами.

"Месси, который сам лучший игрок в истории и очень умен, хочет играть с лучшими футболистами мира в одной команде, чтобы побеждать. Поэтому он хочет возвращения Неймара.

Вернул ли я бы Неймара? Да, безусловно. Со спортивной точки зрения.

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У него уникальный футбольный врожденный талант и личная аура с большой коммерческой ценностью", - приводит слова Роселя Mundo Deportivo.

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ПСЖ, ФК Барселона, Неймар, Футбол, Сандро Росель, Новости футбола.
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