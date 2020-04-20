Скачать
Понедельник, 20.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Пойду сниматься в Голливуд": Усик заговорил о завершении карьеры
"Пойду сниматься в Голливуд": Усик заговорил о завершении карьеры
Шахтер - Вольфсбург: названа предварительная дата матча
Шахтер - Вольфсбург: названа предварительная дата матча
Названа ориентировочная дата возобновления Примеры
Названа ориентировочная дата возобновления Примеры
"Проиграл в яичной дуэли": как Милевский отпраздновал Пасху (Фото)
"Проиграл в яичной дуэли": как Милевский отпраздновал Пасху (Фото)

Ракитич рассказал, как идеально закончить сезон Примеры

Ракитич рассказал, как идеально закончить сезон Примеры
13:04 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Хорват - о возможном досрочном завершении Ла Лиги из-за пандемии коронавируса.

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич рассказал, что думает о приостановке сезона чемпионата Испании.

"Мы все хотим играть снова и выиграть Ла Лигу на поле. Но я понимаю, что если не сможем возобновить чемпионат, то сезон придется завершать досрочно. В таком случае Барселона должна быть объявлена победителем лиги.

Идеальный вариант - закончить сезон когда угодно. Но для этого нужен продуманный план, чтобы принять во внимание и следующий рызыгрыш Ла Лиги", - цитирует хорватского полузащитника Goal.com со ссылкой на Movistar+.

Экс-президент Барселоны: Я бы вернул Неймара ради Месси

Напомним, что Ла Лига приостановила все матчи из-за пандемии коронавируса. На момент остановки Барселона лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая ближайшего соперника на 2 очка.

Ранее Ракитич высказался относительно своего будущего в каталонской команде.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Футбол, Примера, Новости футбола, Иван Ракитич.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В России заговорили о возвращении Ракицкого в сборную Украины
02 Теофимо Лопес: Ломаченко не продержится дольше восьми раундов
03 Гринвуд изменился до неузнаваемости на карантине (Видео)
04 Саблич удивил, назвав лучшего тренера Динамо
05 Зинченко: Гвардиола не выходит на связь после смерти мамы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь