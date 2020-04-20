Ракитич рассказал, как идеально закончить сезон Примеры

Новости спорта:Хорват - о возможном досрочном завершении Ла Лиги из-за пандемии коронавируса.

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич рассказал, что думает о приостановке сезона чемпионата Испании.

"Мы все хотим играть снова и выиграть Ла Лигу на поле. Но я понимаю, что если не сможем возобновить чемпионат, то сезон придется завершать досрочно. В таком случае Барселона должна быть объявлена победителем лиги.

Идеальный вариант - закончить сезон когда угодно. Но для этого нужен продуманный план, чтобы принять во внимание и следующий рызыгрыш Ла Лиги", - цитирует хорватского полузащитника Goal.com со ссылкой на Movistar+.

Напомним, что Ла Лига приостановила все матчи из-за пандемии коронавируса. На момент остановки Барселона лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая ближайшего соперника на 2 очка.

Ранее Ракитич высказался относительно своего будущего в каталонской команде.