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ПСЖ готовит хитрый обмен Икарди в Ювентус

ПСЖ готовит хитрый обмен Икарди в Ювентус
13:11 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Мауро Икарди может сменить ПСЖ на Ювентус, а в обратном направлении отправятся Сандро и Пьянич.

Руководство ПСЖ не прочь расстаться с нападающим Мауро Икарди, рассматривая вариант с обменом в туринский Ювентус.

Парижане уже в ближайшее трансферное окно попытаются провернуть сделку по обмену, желая заполучить защитника Алекса Сандро и полузащитника Миралема Пьянича.

Ранее сообщалось, что Икарди не хочет продолжать выступления за ПСЖ и желает вернуться в Италию. В данный момент он принадлежит миланскому Интеру, но в клубе не заинтересованы в услугах аргентинца.

Названа ориентировочная дата возобновления Примеры

Интерес к игроку проявляет не только Ювентус, но и мадридский Реал, который следит за развитием ситуации с Икарди.

В нынешнем сезоне 27-летний форвард забил 20 мячей в 26 матчах за ПСЖ во всех турнирах. В связи с пандемией коронавируса чемпионаты Италии и Франции временно приостановлены.

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ПСЖ, ФК Ювентус, Футбол, Мауро Икарди, Новости футбола.
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