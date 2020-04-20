ПСЖ готовит хитрый обмен Икарди в Ювентус

Руководство ПСЖ не прочь расстаться с нападающим Мауро Икарди, рассматривая вариант с обменом в туринский Ювентус.
Парижане уже в ближайшее трансферное окно попытаются провернуть сделку по обмену, желая заполучить защитника Алекса Сандро и полузащитника Миралема Пьянича.
Ранее сообщалось, что Икарди не хочет продолжать выступления за ПСЖ и желает вернуться в Италию. В данный момент он принадлежит миланскому Интеру, но в клубе не заинтересованы в услугах аргентинца.
Интерес к игроку проявляет не только Ювентус, но и мадридский Реал, который следит за развитием ситуации с Икарди.
В нынешнем сезоне 27-летний форвард забил 20 мячей в 26 матчах за ПСЖ во всех турнирах. В связи с пандемией коронавируса чемпионаты Италии и Франции временно приостановлены.