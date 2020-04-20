ПСЖ готовит хитрый обмен Икарди в Ювентус

Новости спорта:Мауро Икарди может сменить ПСЖ на Ювентус, а в обратном направлении отправятся Сандро и Пьянич.

Руководство ПСЖ не прочь расстаться с нападающим Мауро Икарди, рассматривая вариант с обменом в туринский Ювентус.

Парижане уже в ближайшее трансферное окно попытаются провернуть сделку по обмену, желая заполучить защитника Алекса Сандро и полузащитника Миралема Пьянича.

Ранее сообщалось, что Икарди не хочет продолжать выступления за ПСЖ и желает вернуться в Италию. В данный момент он принадлежит миланскому Интеру, но в клубе не заинтересованы в услугах аргентинца.

Интерес к игроку проявляет не только Ювентус, но и мадридский Реал, который следит за развитием ситуации с Икарди.

В нынешнем сезоне 27-летний форвард забил 20 мячей в 26 матчах за ПСЖ во всех турнирах. В связи с пандемией коронавируса чемпионаты Италии и Франции временно приостановлены.