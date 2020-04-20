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Мхитарян сравнил Луческу и Фонсеку, поблагодарив румына

Мхитарян сравнил Луческу и Фонсеку, поблагодарив румына
15:15 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Генрих признался, что многому научился у румынского специалиста.

Полузащитник Ромы Генрих Мхитарян вспомнил о периоде выступлений за донецкий Шахтер.

"Я перешел в Шахтер из-за Мирчи Луческу. Благодаря ему я отыграл в Англии, Италии и Германии. Я очень многому научился и благодарен за этот шанс. У нас с Луческу было много хороших матчей, однако мой последний поединок в составе Шахтера - самый памятный.

Паулу Фонсека? Я наблюдал за футболом Шахтера, когда он был тренером. Мне нравился стиль игры, он находил общий язык с футболистами. Паулу искал молодых талантов и раскрывал их. Я получаю удовольствие от совместной работы, потому что он хорошо понимает футбол", - заявил Мхитарян в эфире программы Великий футбол.

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Отметим, что армянский хавбек выступал за Шахтер с 2010 по 2013 год. В данный момент Генрих выступает за Рому, перейдя из лондонского Арсенала на правах аренды.

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ФК Рома, ФК Шахтер, Генрих Мхитарян, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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