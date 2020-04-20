Скачать
Понедельник, 20.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Пойду сниматься в Голливуд": Усик заговорил о завершении карьеры
"Пойду сниматься в Голливуд": Усик заговорил о завершении карьеры
Шахтер - Вольфсбург: названа предварительная дата матча
Шахтер - Вольфсбург: названа предварительная дата матча
Названа ориентировочная дата возобновления Примеры
Названа ориентировочная дата возобновления Примеры
"Проиграл в яичной дуэли": как Милевский отпраздновал Пасху (Фото)
"Проиграл в яичной дуэли": как Милевский отпраздновал Пасху (Фото)

МЮ согласовал условия контракта с Санчо

МЮ согласовал условия контракта с Санчо
13:48 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Трансфер молодого вингера может стать рекордным для "красных дьяволов".

Полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо в ближайшее время может перебраться в Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, футболист и клуб уже договорились о длительности личного контракта, зарплате, бонусах и сумме отступных. Теперь руководство "красных дьяволов" должно сделать Боруссии официальное предложение о трансфере.

Ожидается, что сумма, выплаченная за 20-летнего вингера, станет рекордной для английского клуба (сейчас самым дорогим является трансфер Поля Погба - 102 млн евро).

"Выбирай сердцем": как Шевченко и Ребров нашли замену Степаненко

В текущем сезоне Санчо провел 35 матчей, в которых забил 17 голов и выполнил 19 результативных передач. Его контракт с немецкой командой рассчитан до 2022 года.

Ранее сообщалось, что капитан Боруссии Марко Ройс призвал Джейдона не покидать клуб в летнее трансферное окно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, МЮ, Новости футбола, Джейдон Санчо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В России заговорили о возвращении Ракицкого в сборную Украины
02 Теофимо Лопес: Ломаченко не продержится дольше восьми раундов
03 Гринвуд изменился до неузнаваемости на карантине (Видео)
04 Саблич удивил, назвав лучшего тренера Динамо
05 Зинченко: Гвардиола не выходит на связь после смерти мамы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь