МЮ согласовал условия контракта с Санчо

Новости спорта:Трансфер молодого вингера может стать рекордным для "красных дьяволов".

Полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо в ближайшее время может перебраться в Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, футболист и клуб уже договорились о длительности личного контракта, зарплате, бонусах и сумме отступных. Теперь руководство "красных дьяволов" должно сделать Боруссии официальное предложение о трансфере.

Ожидается, что сумма, выплаченная за 20-летнего вингера, станет рекордной для английского клуба (сейчас самым дорогим является трансфер Поля Погба - 102 млн евро).

В текущем сезоне Санчо провел 35 матчей, в которых забил 17 голов и выполнил 19 результативных передач. Его контракт с немецкой командой рассчитан до 2022 года.

Ранее сообщалось, что капитан Боруссии Марко Ройс призвал Джейдона не покидать клуб в летнее трансферное окно.