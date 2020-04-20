Сергей Ребров может вернуться в Динамо

Новости спорта:Специалист высказался о текущей ситуации в УПЛ.

Главный тренер венгерского Ференцвароша Сергей Ребров поделился мнением о нынешнем уровне Динамо и Шахтера.

"Я болею за Динамо. Надеюсь, что в следующем сезоне мы дадим бой и попытаемся выиграть чемпионат. У каждой команды есть светлые и черные полосы. Надеюсь, что команда вернет свою былую славу. Шахтер? При Луческу "горняки" были сильнее. Мирча на протяжении 5-7 лет создавал ту команду. Сейчас Шахтер хорош, но в клубе много молодых игроков, которым нужно получить опыт".

Ребров также прокомментировал возможное возвращение в киевский клуб.

"Динамо дало мне шанс стать тем, кем я стал. Возвращение в Киев? Может быть любой вариант. Работа тренером - это не контракт игрока, который может сидеть пять лет на одном месте. Тренер должен быть готов ко всему, и что будет завтра, никто не знает", - заявил Ребров в эфире программы Великий футбол.

Напомним, что специалист руководил Динамо с 2014 по 2017 год и дважды приводил киевлян к чемпионскому титулу УПЛ.

Ранее Ребров сравнил сборную Украины при Сабо и Лобановском.