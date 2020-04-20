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Президент УЕФА - о возобновлении футбольного сезона

Президент УЕФА - о возобновлении футбольного сезона
16:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Глава УЕФА Александер Чеферин верит в возможность доиграть футбольный сезон.

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) словенец Александер Чеферин высказался о возможном возобновлении сезона.

Как сообщает итальянское издание Corriere della Sera, Чеферин заявил, что лучше проводить матчи без зрителей, чем не играть их вообще.

"Если будут соблюдены меры безопасности и власти дадут разрешение, клубы вскоре смогут возобновить тренировки, но очевидно, что приоритетом остается сохранность здоровья болельщиков, футболистов и всех сотрудников команд", - подчеркнул глава УЕФА.

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При этом, Чеферин признался, что верит в возможность возобновить футбольный сезон в Европе.

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УЕФА, ФИФА, Новости футбола, Александер Чеферин.
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