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За рубежом выступают 250 украинских футболистов

За рубежом выступают 250 украинских футболистов
17:29 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Сразу четверть тысячи украинцев имели статус "легионер".

CIES Football Observatory опубликовала новый отчет, в котором рассказала о количестве легионеров из разных стран мира в 2019 году.

Как сообщается, больше всего футболистов за рубежом выступает из Бразилии (1600 человек), а на втором месте расположилась Франция (1027). Замкнула тройку Аргентина (972).

Украинцев за рубежом выступает 250 человек, при этом, 199 из них представляли клубы высших дивизионов.

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Среди европейских стран Украина замыкает 10-ку по наибольшему количеству легионеров. К примеру, итальянцев за границей выступает только 230 человек, а турков и вовсе 25. Стоит отметить, что рассмотрены были 141 лига в 93 странах.

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Чемпионат Украины, УПЛ, Евгений Селезнев, Александр Зинченко.
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