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Хачериди: Как можно пять раз футболиста заставлять перебрасывать аут?!

Хачериди: Как можно пять раз футболиста заставлять перебрасывать аут?!
18:38 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:

Украинский защитник брестского "Динамо" Евгений Хачериди раскритиковал арбитра Сергея Чистова, который удалил его и назначил пенальти в матче чемпионата Беларуси с "Витебском" (0:1).

"О случившемся даже нечего говорить. Кто видел матч, тот поймёт, что происходило на поле. С начала второго тайма арбитр начал нашу команду жёстко "убивать". Я немало поиграл, в чемпионате Украины видел всякое, даже в матчах дерби киевского "Динамо" и "Шахтёра" такого беспредела не видел. Но бог судья этому рефери.

Арбитр чудил постоянно. Как можно пять раз футболиста заставлять перебрасывать аут?! В Беларуси есть квалифицированные судьи, прошлый наш матч обслуживали профессионалы. А этот… Если бы я был во главе судейского корпуса Федерации футбола Беларуси, выгнал бы его без промедлений.

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Несколько матчей назад, представьте, этот судья назначил пять пенальти в одном матче! Его отстранили. Сейчас опять вернули. Все видели и понимали, что происходит. Вторую жёлтую карточку несправедливо предъявил нашему защитнику Кики. Он в метре от игрока шёл в подкате с рукой, там убрать её было невозможно. Этот судья – позор белорусского футбола", – приводит слова Хачериди Metaratings.

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Евгений Хачериди, ФК Динамо (Брест), Чемпионат Беларуси.
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