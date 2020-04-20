Чеферин: Лучше играть без зрителей, чем вообще не играть

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что нынешний футбольный сезон обязательно нужно доиграть.
"Я считаю, что лучше играть без зрителей, чем вообще не играть. В такие тяжелые времена футбол принес бы людям счастье, даже если они смогут увидеть его только по телевизору.
Очевидно, что приоритетом является здоровье фанатов, игроков и персонала. Я по натуре оптимист и поэтому надеюсь, что мы сможем доиграть все турниры. В данный момент изучаются различные варианты продолжения сезона", - приводит слова Чеферина Corriere della Sera.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса и остановки чемпионатов организация перенесла финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы.