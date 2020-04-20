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Пятов назвал Луческу "отцом" для бразильцев в Шахтере

Пятов назвал Луческу "отцом" для бразильцев в Шахтере
19:47 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Вратарь Шахтера подчеркивает верный подход тренера к легионерам.

Вратарь Шахтера Андрей Пятов вспомнил период работы под руководством Мирчи Луческу.

Нынешний капитан Горняков рассказал об особо трепетном отношении румынского тренера к бразильским игрокам.

"Он воспитывал бразильцев. Они при нем росли. Он знал, что они в другой стране и к ним нужен подход мягкости. Поэтому он для них был как папа, который и защищал везде. Нам, как легионерам, такого не сделают нигде, ни в одной стране — ни в Бразилии, ни в любой другой точке мира", — рассказал Пятов в интервью журналисту Игорю Цыганыку.

"Ну вот у него была любовь к бразильцам. Но говорить, правильно или нет… Если мы продаем футболистов за 50 миллионов, воспитываем и у нас люди уходят в топ-клубы, то, наверное, не стоит говорить, что у него был неправильный подход. Он давал всем шанс. Да, атака была у нас из бразильцев, но оборона — чисто из украинцев".

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Мирча Луческу возглавлял Шахтер с 2004 по 2016 год. Под руководством румына Горняки восемь раз становились чемпионами Украины, а в 2009 году выиграли Кубок УЕФА.

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ФК Шахтер, Мирча Луческу, УПЛ, Андрей Пятов.
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