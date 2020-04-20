Бавария продлила контракт с 19-летним канадцем

Новости спорта:В этом сезоне канадец стал основным игроком мюнхенцев.

Бавария продлила контракт с защитником Альфонсо Дэвисом. Юный канадец поставил подпись под соглашением до 2025 года.

Дэвис стал игроком Баварии в 2018 году, перейдя из Ванкувер Уайткэпс. Срок его предыдущего контракта с мюнхенским клубом был рассчитан до 2023 года.

В нынешнем сезоне 19-летний Альфонсо стал основным игроком Баварии, выступая преимущественно на позиции левого защитника. Дэвис сыграл 31 матч за мюнхенцев, записав на свой счет забитый мяч и 8 результативных передач

Напомним, что в марте Бавария до 2023 года продлила контракты с полузащитником Томасом Мюллером и главным тренером Хансом-Дитером Фликом.

На вынужденный перерыв, вызванный пандемией коронавируса, действующий чемпион Германии ушел в качестве лидера Бундеслиги.