Зидан хочет переманить игрока Баварии в Реал

Новости спорта:Австриец отказался продлевать контракт с Баварией.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан заинтересован в подписании защитника Баварии Давида Алабы.

Коуч Сливочных ценит универсализм австрийца и убежден в его способности усилить игру команды.

В марте Алаба отказался продлевать заканчивающийся в 2021 году контракт с Баварией. Ранее немецкие источники уже сообщали об интересе к Давиду со стороны Реала и Барселоны.

В нынешнем сезоне Алаба сыграл 28 матчей за Баварию, отличившись забитым мячом и двумя результативными передачами.

На сегодняшний день розыгрыш испанской Примеры приостановлен из-за пандемии коронавируса COVID-19. На вынужденную паузу Реал ушел в качестве второй команды первенства.