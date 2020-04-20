Зидан хочет переманить игрока Баварии в Реал

Главный тренер Реала Зинедин Зидан заинтересован в подписании защитника Баварии Давида Алабы.
Коуч Сливочных ценит универсализм австрийца и убежден в его способности усилить игру команды.
В марте Алаба отказался продлевать заканчивающийся в 2021 году контракт с Баварией. Ранее немецкие источники уже сообщали об интересе к Давиду со стороны Реала и Барселоны.
В нынешнем сезоне Алаба сыграл 28 матчей за Баварию, отличившись забитым мячом и двумя результативными передачами.
На сегодняшний день розыгрыш испанской Примеры приостановлен из-за пандемии коронавируса COVID-19. На вынужденную паузу Реал ушел в качестве второй команды первенства.