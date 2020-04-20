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Зидан хочет переманить игрока Баварии в Реал

Зидан хочет переманить игрока Баварии в Реал
21:45 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Австриец отказался продлевать контракт с Баварией.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан заинтересован в подписании защитника Баварии Давида Алабы.

Коуч Сливочных ценит универсализм австрийца и убежден в его способности усилить игру команды.

В марте Алаба отказался продлевать заканчивающийся в 2021 году контракт с Баварией. Ранее немецкие источники уже сообщали об интересе к Давиду со стороны Реала и Барселоны.

В нынешнем сезоне Алаба сыграл 28 матчей за Баварию, отличившись забитым мячом и двумя результативными передачами.

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На сегодняшний день розыгрыш испанской Примеры приостановлен из-за пандемии коронавируса COVID-19. На вынужденную паузу Реал ушел в качестве второй команды первенства.

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УЕФА, Давид Алаба, Зинедин Зидан, ФК Реал Мадрид.
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