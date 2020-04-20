Бундеслига может возобновиться 9 мая

Новости спорта:Чемпионат Германии в любом случае будет проходить при пустых трибунах.

Директор Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт заявил, что матчи чемпионата Германии могут возобновиться уже 9 мая.

"Мы имеем множество позитивных сигналов. Это откроет обеим лигам большие перспективы. Медики выработали специальную концепцию командных тренировок и матчей. Это касается не только того, что происходит на поле, но и рядом с ним. Это риск, но клубы возьмут на себя ответственность".

Функционер также заявил,что поединки будут проходить без зрителей.

"Несмотря на то, что это не так зрелищно, однако с точки зрения финансов – единственно верный вариант для клубов Бундеслиги. Мы сможем сохранить множество команд. Мы завтра обсудим все с президиумом, а в четверг поговорим об этом с клубами", - приводит его слова Bild.