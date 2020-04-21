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В Италии решили доиграть сезон

В Италии решили доиграть сезон
08:38 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Совет Лиги итальянской Серии А принял единогласное решение доиграть сезон.

20 апреля состоялось заседание совета лиги итальянской Серии А, на которой официально было принято решение доиграть оставшуюся часть сезона-2019/2020, прерванного из-за пандемии коронавируса.

"Заседание совета лиги итальянской Серии А единогласно подтвердило своё намерение доиграть сезон-2019/2020, если правительство Италии позволит это сделать, в полном соответствии с правилами, касающимися здоровья и безопасности всех участников.

Возобновление спортивной активности в так называемой фазе-2 будет происходить в соответствии с указаниями ФИФА и УЕФА, решениями Итальянской федерации футбола (FIGC), а также в соответствии с медицинскими протоколами по защите футболистов и всех работников", — говорится в опубликованном заявлении на официальном сайте Серии А.

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По данным на 20 апреля, Италия занимает третье место в мире по количеству зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией – 181 тыс., из которых погибло более 24 тыс., а выздоровело – 48 тыс.

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Все по теме:

Серия А, Карантин, Чемпионат Италии, Коронавирус.
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