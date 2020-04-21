Сидорчук: До книг пока руки не доходят

Новости спорта:Карантин в Динамо продолжается.

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал о том, как он с семьей коротает время на карантине.

- Тренироваться продолжаете по привычному графику индивидуальных занятий?

- Да, работаем согласно персональной программе, есть возможность ездить на базу, делать пробежки. Пока никакой новой информации у нас нет. Думаю, об изменениях будет известно не раньше 24-го апреля.

Безусловно, футбола и полноценных тренировок очень не хватает. Не могу сказать, что я слишком морально или эмоционально подавлен. Понятно, что хочется и в кино сходить, и в торговый центр, но мы никак не можем повлиять на сложившуюся ситуацию, поэтому остается смириться. Наоборот, я ее воспринимаю, как возможность провести побольше времени с семьей. Играем в детское активити, также достали все игрушки, которые раньше лежали не востребованными.

Раньше ездили гулять в парк, проводили время на даче, сейчас такой возможности нет, поэтому не удивительно, что детям некуда деть энергию.

- Не открыли для себя новых увлечений или талантов?

- Нет, с женой только смотрим сериалы, а со старшей дочкой на днях пересматривали Гарри Поттера. А вот до книг пока руки не доходят.

Естественно, в общем чате общаюсь с ребятами по команде, в телефонном режиме решается, кто когда выходит на тренировку и т.д.