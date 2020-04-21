Моуринью может возглавить родную сборную

Главный тренер английского Тоттенхэма Жозе Моуринью рассказал, что не исключает варианта встать у руля сборной Португалии.
"Уехал с Португалии в 2004 году, и до сих пор не возвращался. Знаю, что многие ждут, что я однажды возглавлю сборную Португалии.
Пока точного ответа дать не могу, но почему бы и нет? Мне 57 лет, для тренера я еще молод. Я на вершине уже много лет, и знаете, пока не утомился.
Сейчас переживаю непростой период, и устал сидеть дома из-за коронавируса", - признался специалист в интервью Fox Sports.
Напомним, тренерская карьера Жозе Моуринью началась еще в 1987 году. Он успел поработать в 13 клубах, из которых в девяти был главным тренером.
Ранее Моуринью составил сборную из своих бывших футболистов.