Скачать
Вторник, 21.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Будет очень сложно организовать бой Ломаченко и Лопеса без зрителей
Будет очень сложно организовать бой Ломаченко и Лопеса без зрителей
UFC отменил ближайшие турниры
UFC отменил ближайшие турниры
Свитолина: Возможно, в этом году мы еще сыграем в теннис
Свитолина: Возможно, в этом году мы еще сыграем в теннис
За рубежом выступают 250 украинских футболистов
За рубежом выступают 250 украинских футболистов

Моуринью может возглавить родную сборную

Моуринью может возглавить родную сборную
10:45 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Специалист рассказал о перспективах вернуться на родину.

Главный тренер английского Тоттенхэма Жозе Моуринью рассказал, что не исключает варианта встать у руля сборной Португалии.

"Уехал с Португалии в 2004 году, и до сих пор не возвращался. Знаю, что многие ждут, что я однажды возглавлю сборную Португалии.

Пока точного ответа дать не могу, но почему бы и нет? Мне 57 лет, для тренера я еще молод. Я на вершине уже много лет, и знаете, пока не утомился.

Сейчас переживаю непростой период, и устал сидеть дома из-за коронавируса", - признался специалист в интервью Fox Sports.

Напомним, тренерская карьера Жозе Моуринью началась еще в 1987 году. Он успел поработать в 13 клубах, из которых в девяти был главным тренером.

Малиновский показал пустые улицы Италии (Видео)

Ранее Моуринью составил сборную из своих бывших футболистов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Португалии, Жозе Моуринью, ФК Челси, АПЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хачериди: Как можно пять раз футболиста заставлять перебрасывать аут?!
02 Криштиану Роналду снова нарушил карантин (Видео)
03 Динамо отправило главного тренера в отставку
04 Шахтер хотел купить Буффона
05 Свитолина прекратила сотрудничество с Багдатисом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь