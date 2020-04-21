Мемориала Лобановского в этом году не будет

Новости спорта:Традиционный футбольный мемориал Лобановского перенесли на 2021 год.

29-31 мая в Киеве должен был пройти XVII Турнир Валерия Лобановского с участием молодежных сборных Украины, Португалии, Словении и Болгарии.

Из-за пандемии коронавируса и вердикт исполкома УЕФА о приостановлении всех футбольных мероприятий мемориал перенесен на следующий год, сообщает пресс-служба УАФ.

Ориентировочные даты проведения этих традиционных футбольных соревнований остаются теми же, что и в нынешнем году.

Напомним, турнир Валерия Лобановского впервые прошел в 2003 году. В первых двух розыгрышах участвовали клубные команды (оба раза побеждало киевское "Динамо"), затем один раз - национальные сборные. После этого за трофей боролись молодежные сборные разных стран. Украина пробивалась в финал шесть раз, а победительницей становилась дважды - в 2009-м и 2019 годах.