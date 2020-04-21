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Барселона готова платить Неймару более 20 миллионов евро

Барселона готова платить Неймару более 20 миллионов евро
13:15 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Доходы бразильца значительно сократятся при возвращении на Камп Ноу.

Нападающий ПСЖ Неймар лишится значительной части своей зарплаты, если согласится на переход в Барселону.

Как сообщает Mundo Deportivo, доход бразильца уменьшится на 30 миллионов евро.

По условиям нового контракта, предлагаемого парижанами, Неймар будет зарабатывать около 52 миллионов в год. В эту сумму входит оклад в ПСЖ, а также оплата за роль посла банка Катара. В случае ухода из французского клуба, сотрудничество футболиста с банком также прекратится.

В свою очередь Барселона готова платить своему экс-игроку немного более 20 миллионов евро. Однако желание бразильца вернуться на Камп Ноу может перевесить финансовую сторону вопроса.

Напомним, что Неймар перешел в ПСЖ из Барселоны летом 2017 года за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории.

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Ранее сообщалось, что Барселона отказалась от покупки Неймара в ближайшее время из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

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Все по теме:

Сборная Бразилии, ФК Барселона, ФК ПСЖ, Неймар.
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