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Руни: Несмотря на мою дружбу с Криштиану, я бы выбрал Месси

Руни: Несмотря на мою дружбу с Криштиану, я бы выбрал Месси
13:26 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта:Форвард назвал лучшего игрока мира.

Нападающий "Дерби" Уэйн Руни в комментарии sport.es выбрал лучшего игрока мира между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

"Роналду не был так сосредоточен на голах, когда мы начали играть вместе, но можно было заметить, что он больше всего хотел стать лучшим игроком мира.

Он постоянно тренировался и начал забивать. Криштиану стал невероятным бомбардиром. Он и Месси, возможно, два лучших игрока за всю историю футбола. Но, несмотря на мою дружбу с Криштиану, я бы выбрал Месси. Роналду безжалостен в штрафной площади, убийца. Однако Месси будет пытать вас, прежде чем убьет вас".

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С Роналду Руни играл в "Манчестер Юнайтед".

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Манчестер Юнайтед, АПЛ, Уэйн Руни.
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