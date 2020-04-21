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Вторник, 21.04.2020
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COVID-19 пришелся кстати форварду МЮ

COVID-19 пришелся кстати форварду МЮ
18:10 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Маркус Рашфорд рад возможности сыграть на Евро-2021.

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд рассказал, что не был бы полностью готов к Евро-2020.

"Как вы знаете, вероятно, я собирался вернуться к тренировкам с командой к середине или концу апреля. Но это было бы поспешно, ведь, очевидно, я не хотел пропустить Евро-2020.

Я сомневаюсь, что был бы на 100 процентов готов играть на этом турнире или даже под конец сезона, однако к этому мы стремились.

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С тех пор многое произошло с этим коронавирусом, поэтому было неплохо для моего тела дать время полностью восстановиться", – заявил Рэшфорд.

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Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости спорта, Новости футбола, Коронавирус, Маркус Рашфорд, Евро-2021, Covid-19.
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