Погба сравнили с легендарным игроком Ливерпуля

Новости спорта:Ветеран манкунианцев считает, что игра Погба очень схожа с манерой Джеррарджа.

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз сравнил Поля Погба со Стивеном Джеррардом. Его слова приводит Goal.

"Я немного поиграл с Погба. Все знают, какой у него талант.

Он был великолепен в "Ювентусе", в сборной Франции на чемпионате мира, а также прекрасно проявляет себя здесь, в "Манчестер Юнайтед".

Как полузащитник, он может все. Поль похож на Стивена Джеррарда своим темпом, мощью, техникой. Он умеет абсолютно все", - заявил Скоулз.

Напомним, нападающий Атлетико Жоау Фелиш попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед.