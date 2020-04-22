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Футбол в Нидерландах вернется не раньше осени

Футбол в Нидерландах вернется не раньше осени
10:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Сезон фактически отменили, чемпионский титул останется не разыгранным.

Футбольный чемпионат Нидерландов (Эредивизия) не сможет возобновиться до 1 сентября. Это стало ясно после того, как премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о том, что все массовые мероприятия в стране отменят до 1 сентября. К подобным мероприятиям относятся и футбольные матчи, в том числе и без зрителей, сообщает vi.nl.

Реакции Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) на данный момент еще не было. Ранее чемпионат страны планировали возобновить в середине июня, а матчи проводить без зрителей.

Такое решение правительство не стало сенсацией. Эту идею поддерживали мэры многих городов. Они давно выступали за полную остановку всех турниров и начало сезона 2020/21 с 1 сентября или 1 октября. Некоторые из них опасались, что болельщики все равно будут собираться у закрытых стадионов во время матчей. Тогда возникла бы угроза заражения и конфликтов.

Известно, что мэр Эйндховена Йон Йорритсма был настроен категорически. Он несколько раз заявлял, что ни при каких условиях в его городе футбола летом не будет.

С отменой чемпионата смирились и клубы. На решение остановить местные турниры повлиял и тот факт, что Fox Sports полностью заплатил клубам за продажу медиаправ. Последний транш на сумму около 20 млн евро перевели несколько дней назад.

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Теперь KNVB совместно с УЕФА предстоит определить те клубы, которые осенью представят страну в еврокубках. Голландцы собираются использовать сегодняшнюю таблицу, которую возглавляет «Аякс». При этом амстердамцев не станут объявлять чемпионами. Чемпиона в сезоне-2019/20 не будет.

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Футбол, Карантин, Коронавирус, Чемпионат Нидерландов.
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