Ньюкасл зовет именитого тренера

Новости спорта:Аллегри или Почеттино в ближайшее время могут получить работу.

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман вскоре приобретет Ньюкасл Юнайтед. Он заплатит Майклу Эшли 340 миллионов евро, утверждает ESPN.

Английский клуб уже значительно расширил свои амбиции и собирается всерьез бороться за попадание в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Арабские владельцы уже подыскивают нового тренера. Среди кандидатов – Маурисио Почеттино, Массимилиано Аллегри и Люсьен Фавр. Кроме того, может вернуться Рафаэль Бенитес, который покинул "сорок" из-за того, что в клубе ничего не менялось.

Отметим, что Почеттино и Аллегри добирались до финала ЛЧ с Тоттенхэмом и Ювентусом соответственно, а Бенитес выигрывал главный еврокубок в 2005 году.

Также сообщается, что у текущего наставника Стива Брюса тоже будет шанс проявить себя.