Основной защитник Динамо провел первую тренировку с мячом

Новости спорта:Защитник Динамо уже тренируется на поле.

Защитник Динамо Томаш Кенджера рассказал о том, как проходит его восстановление после травмы голеностопа. Футболист сборной Польши уже приступил к тренировкам с мячом.

— Томаш, как изменился распорядок твоего обычного дня в связи с карантином?

— Очень сильно изменился, потому что нельзя играть в футбол, нет групповых тренировок. В последнее время я восстанавливался после травмы, но, к счастью, сейчас уже все в порядке. Сегодня я уже провел первую тренировку с мячом, очень рад этому. Много времени посвящал восстановлению, выполнял специальные упражнения, разрабатывал ногу. Так и проходил у меня целый день, — сказал Кенджера.

— Ты уже ездишь на базу?

— Да, в последние дни уже ездил на базу, тренировался на поле.

В текущем сезоне Кенджера сыграл 29 матчей за Динамо во всех турнирах. На счету 25-летнего защитника три результативных передачи.

Динамо объявило о продлении карантина до 24 апреля, именно до этого дня рассчитан срок чрезвычайной ситуации в Украине. Все футбольные соревнования в стране приостановлены на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса.

На вынужденную паузу Динамо ушло на третьем месте Favbet Лиги. Команда Алексея Михайличенко уступает вторую строчку Заре по результатам личных встреч.