"Камп Ноу" впервые продается на один год

Новости спорта:Барселона впервые в истории продаст права на название стадиона.

Легендарная домашняя арена "Барселоны" "Камп Ноу" впервые в своей истории на один сезон сменит свое название. Руководство каталонского клуба выступило с заявлением, в котором объясняет этот шаг непростой ситуацией и необходимостью сбора средств на борьбу с коронавирусом.

Соответствующие права переданы организации "Barça Foundation", которая и займется поиском спонсора.

Ранее бывший вице-президент "Барселоны" Габриэль Масфуррол поделился мыслями о кризисной ситуации в клубе: "Происходящее в "Барселоне" вызывает у меня стыд".

Кроме того, "Барселона" будет терять по 3,3 млн евро на билетах на домашние матчи в случае, если остаток сезона в Ла Лиге будет проведен без зрителей.