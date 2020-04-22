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"Камп Ноу" впервые продается на один год

"Камп Ноу" впервые продается на один год
09:49 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Барселона впервые в истории продаст права на название стадиона.

Легендарная домашняя арена "Барселоны" "Камп Ноу" впервые в своей истории на один сезон сменит свое название. Руководство каталонского клуба выступило с заявлением, в котором объясняет этот шаг непростой ситуацией и необходимостью сбора средств на борьбу с коронавирусом.

Соответствующие права переданы организации "Barça Foundation", которая и займется поиском спонсора.

Ранее бывший вице-президент "Барселоны" Габриэль Масфуррол поделился мыслями о кризисной ситуации в клубе: "Происходящее в "Барселоне" вызывает у меня стыд".

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Кроме того, "Барселона" будет терять по 3,3 млн евро на билетах на домашние матчи в случае, если остаток сезона в Ла Лиге будет проведен без зрителей.

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ФК Барселона, Камп Ноу, Примера, Ноу Камп.
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