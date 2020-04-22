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Балотелли запретили общаться с порнозвездой

Балотелли запретили общаться с порнозвездой
09:11 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Президент «Брешии» запретил Марио Балотелли общаться с порнозвездой.

Президент «Брешии» Массимо Челлино запретил нападающему Марио Балотели общаться с итальянской порнозвездой Рокко Сиффреди, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, Балотелли во время карантина проводит прямые эфиры в своём «инстаграме», общаясь со знаменитостями. Очередным гостем эфира должен был стать звезда фильмов для взрослых Рокко Сиффреди. Однако в клубе настоятельно рекомендовали Балотелли отказаться от этого интервью. Курировал этот вопрос лично президент клуба Массимо Челлино.

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Балотелли перешёл в «Брешию» летом 2019 года из «Марселя» в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 19 матчах чемпионата Италии (16 — в основном составе), стал автором пяти забитых мячей, а также получил шесть жёлтых и одну красную карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

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Серия А, Марио Балотелли, Новости спорта, ФК Брешия.
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