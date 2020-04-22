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УЕФА собирается обсудить европейский футбол в условиях карантина

УЕФА собирается обсудить европейский футбол в условиях карантина
12:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:23 апреля исполком УЕФА рассмотрит состояние дел в европейском футболе.

Исполнительный комитет УЕФА в формате видеоконференции проведет заседание, на котором обсудят состояние дел в европейском футболе на фоне вспышки коронавируса.

Исполком состоится в четверг, 23 апреля, сообщает пресс-служба УАФ.

Мероприятие пройдет по итогам вчерашней информационного совещания с генеральными секретарями всех 55-ти национальных ассоциаций УЕФА.

Напомним, на совещании Союз европейских футбольных ассоциаций представил обновленные варианты, которые рассматривали две рабочие группы, созданные в середине марта. Обсуждались различные проекты календарей соревнований, касающиеся как национальных, так и клубных команд, финансирование национальных ассоциаций через программу Hat Trick. УЕФА настоятельно рекомендовал завершить национальные чемпионаты в высших дивизионах и розыгрыш национальных кубков. В случае полной невозможности такого варианта позже будут разработаны специальные рекомендации относительно участия клубов таких лег в еврокубках.

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Все решения по вышеупомянутым темам объявят после видеоконференции исполнительного комитета УЕФА.

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УЕФА, ФИФА, Футбол, Новости спорта.
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