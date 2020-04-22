Новости спорта:Златан Ибрагимович пока остается в Швеции.

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович принял решение остаться в Швеции до тех пор, пока не будет определена дата возобновления чемпионата Италии.

Ибрагимович на время карантина покинул Италию, вернувшись на родину, где тренируется вместе с футболистами клуба "Хаммарбю". Напомним, что в ноябре прошлого года легендарный швед стал совладельцем "Хаммарбю", однако не так давно опроверг слухи о том, что продолжит карьеру в принадлежащем ему клубе.

Ранее стало известно, что "Милан" просит всех легионеров вернуться в Италию до четверга. Все они вынуждены будут пройти обязательный 14-дневный карантин, после чего команда приступит к тренировкам.