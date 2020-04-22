Почему Робин ван Перси покинул Арсенал

Новости спорта:Робин ван Перси рассказал о причинах ухода из Арсенала.

Бывший нападающий лондонского "Арсенала" Робин ван Перси рассказал о переходе в "Манчестер Юнайтед" в 2012 году.

"Мне не предлагали новое соглашение. Могу поклясться своими детьми, что это правда. Если кто-то докажет обратное, готов заплатить £ 1 млн (€ 1,14 млн.). Руководство "Арсенала" само решило не предлагать мне контракт. После многочисленных разговоров стало понятно, что у нас разные взгляды на будущее клуба.

Я подготовил семь пунктов, которые, на мой взгляд, помогли бы "Арсеналу" конкурировать с лучшими командами. Исполнительный директор Иван Газидис не согласился ни с одним из них. Всё справедливо. Учитывая это и то, что мне не предложили новый договор, я понял, что нужно двигаться дальше", — цитирует ван Перси Goal со ссылкой на The High Performance Podcast.