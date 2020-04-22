Новости спорта:ВОЗ рекомендует УЕФА отменить международные турниры до 2021 года.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отложить все международные турниры до конца 2021 года для предотвращения распространения коронавируса.

Как сообщает издание Veja, ВОЗ рекомендует отменить все футбольные турниры на полтора года, поскольку, по информации эпидемиологов, существует риск новой волны вспышки коронавируса в следующем году.

Отмечается, что соответствующую рекомендацию ВОЗ озвучила еще 16 апреля во время видеоконференции с участием представителей УЕФА и европейских клубов, на которой обсуждали предстоящий график проведения соревнований на фоне пандемии коронавируса. Впрочем, стороны не пришли к окончательному согласию по этому вопросу.

Также напоминается, что ВОЗ не имеет юридического влияния ни на УЕФА, ни на календарь соревнований, поэтому футбольные организации не обязаны следовать ее рекомендациям.

Как сообщалось, 23 апреля исполнительный комитет УЕФА в формате видеоконференции проведет заседание, на котором обсудят состояние дел в европейском футболе на фоне вспышки коронавируса.

Мероприятие пройдет по итогам вчерашнего информационного совещания с генеральными секретарями всех 55-ти национальных ассоциаций УЕФА. Во время совещания Союз европейских футбольных ассоциаций настоятельно рекомендовал завершить национальные чемпионаты в высших дивизионах и розыгрыш национальных кубков. В случае полной невозможности такого варианта позже будут разработаны специальные рекомендации относительно участия клубов таких лиг в еврокубках.