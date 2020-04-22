Игроки сборной Украины примут участие в Breakfast with Champions

Новости спорта:Зинченко и Малиновский примут участие в "Breakfast with Champions".

23 апреля в 11:30 на YouTube-канале УАФ состоится вторая встреча с футболистами в рамках проекта "Breakfast with Champions" от TM Parimatch и Украинской ассоциации футбола.

На этот раз гостями эфира станут два звездных легионера, топ-игроки национальной сборной команды Украины по футболу Александр Зинченко и Руслан Малиновский.

Карантин — сложный период для каждого. А особенно для футболистов, ведь они привыкли к активным физическим нагрузкам и плотному графику тренировок. А как игрокам сборной, которые в это время оказались далеко от дома? Какие ограничения действуют в их городах? Чем занимаются и как поддерживают активность? Возможно, кто-то успел вернуться в Украину? Или планируют сделать это, как только снимут соответствующие ограничения? Да и вообще, что прежде хотят сделать Александр Зинченко и Руслан Малиновский, как только завершится карантин?

Все это и много другой информации - в проекте "Breakfast with Champions".

Модератор мероприятия — пресс-атташе национальной сборной команды Украины по футболу Александр Гливинский.

"Breakfast with Champions" - проект TM Parimatch, в рамках которого спортивные журналисты и болельщики имеют возможность неформально пообщаться с легендами мирового спорта. Гостями проекта стали Конор МакГрегор, Майк Тайсон, Тарас Степаненко, Олег Верняев, Юрий Чебан, Александр Абраменко, Андрей Пятов, Александр Караваев и др.