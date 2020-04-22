Тоттенхэм нацелился на полузащитника Барселоны

Новости спорта:Тоттенхэм рассматривает также вариант обмена на одного из своих игроков.

Тоттенхэм интересуется бразильским полузащитником Барселоны Артуром, передает Mundo Deportivo. Шпоры обратились через неофициальные каналы с желанием уточнить возможность трансфера игрока. Лондонцы рассматривают также возможность включения одного из своих футболистов в сделку.

Официальная позиция Барселоны состоит в том, что клуб рассчитывает на бразильца в ближайшем будущем. Тем не менее, из-за финансового кризиса клуб будет готов продавать игроков, если поступят хорошие предложения. Ранее сообщалось, что лишь три игрока каталонцев (Лионель Месси, Френки де Йонг и Марк-Андре тер Штеген) защищены от продажи в ближайшее трансферное окно.

23-летний бразилец перешел в Барселону в 2018 году из Гремио. В нынешнем сезоне на его счету 23 матча за Блаугранас во всех турнирах, в которых он забил 4 гола и сделал 4 ассиста. Ранее сообщалось, что Артур может перейти в миланский Интер как часть сделки о переходе на Камп Ноу нападающего Лаутаро Мартинеса.

Барселона лидирует в Примере на момент остановки чемпионата из-за пандемии. Тоттенхэм занимает восьмое место в АПЛ.