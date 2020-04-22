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Майкл О'Нил попрощался со сборной Северной Ирландии

Майкл О'Нил попрощался со сборной Северной Ирландии
16:48 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Тренер Майкл О'Нил решил сосредоточиться на работе в Сток Сити.

С 22 апреля Майкл О'Нил больше не является главным тренером национальной сборной Северной Ирландии — сообщил официальный сайт североирландской футбольной ассоциации.

50-летний специалист работал со сборной Северной Ирландии с 28 декабря 2011 года, а с 8 ноября 2019 года возглавил Сток Сити.

Согласно джентльменскому соглашению между Футбольной ассоциацией Северной Ирландии и клубом Чемпионшипа (17 место), О'Нил должен был руководить североирландской национальной командой в плей-офф Евро-2020 (соперником британцев была Босния и Герцеговина) и, в случае успеха, и в финальном турнире.

Однако в связи с переносом чемпионата Европы на лето 2021 года и сдвижкой матчей плей-офф, О'Нил решил больше не распыляться и сосредоточиться на работе с "гончарами".

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В качестве тренера О'Нил работал на клубном уровне с Бречином, Шемрок Роверс и Сток Сити, а в сборной запомнился тем, что вывел Северную Ирландию в финальный турнир Евро-2016, где, обыграв Украину в групповом раунде, команда смогла выйти в 1/8 финала.

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Футбол, Новости футбола, Сборная Северной Ирландии, Майкл О'Нил.
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