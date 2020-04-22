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Выборы президента УПЛ могут состояться в мае

Выборы президента УПЛ могут состояться в мае
17:18 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: ua-football.com

Новости спорта:Причина - продление карантина в Украине.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, что выборы президента Favbet Лиги, возможно, будут перенесены на май. Все из-за продления режима карантина в Украине до 11 мая, связанного с пандемией коронавируса.

— Сейчас ждем официального решения Кабмина – как именно оно будет прописано и какие ограничения будут действовать. Мы в курсе, что такое решение принято. У нас уже есть проект по переносу даты выборов президента УПЛ.

– На когда планируете переносить выборы, если придется это делать?

– Где-то на середину мая.

– Сам формат выборов не предусматривает возможность проведения в онлайн-режиме?

– Да, требуется только присутствие всех участников.

– В связи с этим УПЛ не планирует продолжить срок подачи заявок кандидатов в президенты? 

– Не исключено, что процесс подачи заявок возобновится. Будем заседание дирекции, где мы рассмотрим этот вопрос в соответствии с нашим уставом. На данный момент есть один кандидат – Александр Шевченко.

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Учитывая, что выборы должны были бы состояться 27 апреля, а срок подачи заявок завершился 17 апреля, то официально клубы выдвинули только одного кандидата.

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Футбол, УПЛ, Новости футбола, Евгений Дикий.
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