Министр спорта Италии поддержал решение команд возобновить сезон

Новости спорта:Осталось дождаться решения министерства здравоохранения.

В среду, 22 апреля, в Италии состоялось совещание с участием министра спорта Винченцо Спадафоры, президента федерации футбола Габриэле Гравины а также руководителями медицинской комиссии федерации и итальянских лиг, на котором обсуждалось возвращение к тренировкам и возобновление сезона-2019/20.

"Я выслушал все возможные мнения с огромным вниманием, – цитирует министра спорта Италии Football Italia. – Я убедился в желании всех заинтересованных сторон продолжить сезон и поддерживаю его. Теперь нам надо урегулировать вопрос с министерством охраны здоровья, представить ему на рассмотрение протокол возвращения к тренировкам, разработанный медицинской комиссией федерации, возможно, дополнить его дополнительно рекомендованными пунктами".

"Решения по датам возобновления тренировок будет, я надеюсь, принято в ближайшие несколько дней. При этом я еще раз хочу отметить, что приоритетом для нас является создание абсолютно безопасных условий для спортсменов, тренеров и обслуживающего персонала".

Ранее сообщалось, что все 20 клубов Серии А поддержали возобновление сезона, а президент Федерации футбола Италии заявил, что не хочет быть "гробовщиком итальянского футбола".

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