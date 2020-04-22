Скачать
Среда, 22.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Усик рассказал о коронавирусе с позиции верующего
Усик рассказал о коронавирусе с позиции верующего
Украинский баскетболист сравнил людей, которые не носят маски, с обезьянами
Украинский баскетболист сравнил людей, которые не носят маски, с обезьянами
Экс-тренер Карпат возглавил Динамо Загреб
Экс-тренер Карпат возглавил Динамо Загреб
Усик: Девушки не должны заниматься боксом
Усик: Девушки не должны заниматься боксом

УЕФА из-за коронавируса может отменить систему VAR

УЕФА из-за коронавируса может отменить систему VAR
18:01 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Еще не сыгранные поединки еврокубков могут пройти без системы VAR.

На заседании Исполкома УЕФА в четверг, 23 апреля, должен быть утвержден календарь завершающей части сезона-2019/20, а также принято несколько других важных решений.

Так, Европейский футбольный союз может отказаться от использования системы VAR в еще не сыгранных матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы в связи с тем, что в контрольной комнате, в которой находятся видеоассистенты арбитра, сложно соблюдать безопасные дистанции — сообщает Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Ассоциация итальянских арбитров постановила, что при желании можно соблюдать все санитарные нормы даже в VAR-"студии", поэтому больше не возражает против применения системы VAR в условиях карантина.

Экс-тренер Карпат возглавил Динамо Загреб

На данный момент в Лиге чемпионов остаются не сыгранными 4 ответных матча 1/8 финала и, соответственно, четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

В Лиге Европы, помимо четвертьфиналов, полуфиналов и финала, еще не сыграны ответные матчи 1/8 финала, в том числе Шахтер — Вольфсбург, а парам Интер — Хетафе и Валенсия — Рома не удалось провести и первые матчи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, Лига Европы, Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола, VAR.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Балотелли запретили общаться с порнозвездой
02 Пятов: Я всегда буду поддерживать Ракицкого
03 УЕФА предлагает европейским лигам завершить сезон
04 Экс-игрок сборной Украины о Зеленском: Честно, пока только хуже
05 Голкипер Кариус со скандалом покинул Бешикташ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь